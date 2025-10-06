Газзаев о пенальти в ворота «Спартака»: «ВАР виднее»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство в дерби со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

— Нельзя не спросить про пенальти в ворота «Спартака».

— Непростой эпизод. Не до конца понятно, где произошел контакт, фол. Но там же ВАР вмешался. Раз видеоарбитры приняли такое решение, наверное, можно им довериться. Первое впечатление — контакт за штрафной, но раз видеоарбитры так посчитали, ВАР в данном случае виднее, — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (24 очка) лидирует в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 18 октября. ЦСКА в этот же день на выезде встретится с «Локомотивом».