Ташуев заявил о готовности возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что готов возглавить ЦСКА.

Ташуев покинул грозненский клуб после первого переходного матча против «Урала» (1:2) за право играть в РПЛ.

«Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

9 июня армейцы объявили об уходе Марко Николича с поста главного тренера, он возглавил греческий АЕК.

По информации «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет швейцарский специалист Фабио Челестини. В прошедешем сезоне под его руководством «Базель» выиграл чемпионат и кубок Швейцарии.