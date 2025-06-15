Ташуев заявил о готовности возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что готов возглавить ЦСКА.
Ташуев покинул грозненский клуб после первого переходного матча против «Урала» (1:2) за право играть в РПЛ.
«Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.
9 июня армейцы объявили об уходе Марко Николича с поста главного тренера, он возглавил греческий АЕК.
По информации «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет швейцарский специалист Фабио Челестини. В прошедешем сезоне под его руководством «Базель» выиграл чемпионат и кубок Швейцарии.
Источник: Metaratings.ru
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