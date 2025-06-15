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15 июня 2025, 16:49

Ташуев заявил о готовности возглавить ЦСКА

Сергей Ярошенко

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что готов возглавить ЦСКА.

Ташуев покинул грозненский клуб после первого переходного матча против «Урала» (1:2) за право играть в РПЛ.

«Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

9 июня армейцы объявили об уходе Марко Николича с поста главного тренера, он возглавил греческий АЕК.

По информации «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет швейцарский специалист Фабио Челестини. В прошедешем сезоне под его руководством «Базель» выиграл чемпионат и кубок Швейцарии.

Фабио Челестини.Новый тренер ЦСКА — Фабио Челестини. Он приходит из «Базеля» — как Абаскаль в «Спартак»

Источник: Metaratings.ru
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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