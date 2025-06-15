В «Целе» подтвердили, что Риера мог стать главным тренером ЦСКА: «Предложение было, но на словах»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин ответил «СЭ» на вопрос о возможном назначении главного тренера словенской команды Альберта Риеры на аналогичный пост в ЦСКА.

Ранее журналист Али Будак сообщил, что московский клуб сделал предложение Риере.

«Официального предложения в «Целе» от ЦСКА по Риере не было. Альберту звонили люди из московского клуба. Но ему много кто звонит из многих клубов. Пока Риера не собирается уходить из «Целе», его здесь все устраивает. Предложение от ЦСКА было, но оно было на словах. Риера остается в нашем клубе. Он никуда не уходит», — сказал Голубин «СЭ».

Риера возглавляет «Целе» с июля 2024 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Словении-2024/25, выиграла Кубок страны и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, в котором уступила «Фиорентине» (3:4 по сумме двух матчей).

9 июня стало известно, что главный тренер ЦСКА Марко Николич покинул свой пост. Серб тренировал армейцев с июля 2024 года, вместе с ним красно-синие выиграли Кубок России и стали бронзовыми призерами РПЛ. 14 июня Николич возглавил греческий АЕК.