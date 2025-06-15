Агент защитника «Черноморца» Стежко о предстоящем переходе в «Краснодар»: «Игрок долго не задумывался»
Агент Эдуард Горовых, представляющий интересы защитника «Черноморца» Виталия Стежко, прокомментировал «СЭ» предстоящий переход 28-летнего игрока в «Краснодар».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Стежко подпишет контракт с «Краснодаром» на три года.
«Последние два года Стежко был одним из лучших центральных защитников лиги. Поэтому на него был большой спрос из РПЛ, это ни для кого не секрет. Но когда пришло предложение от «Краснодара», то игрок долго не задумывался. Для него это родной клуб. Виталий хотел вернуться в команду. Сейчас он окреп и возмужал в первой лиге. Это готовый футболист для РПЛ. И очень приятно, что «Краснодар» сделал предложение Стежко. Он идет в статусе игрока, который будет бороться за место в основе, а не третьим-четвертым футболистом на позицию. Он будет на равных конкурировать с легионерами, сборы все покажут. Я очень позитивно настроен на дальнейшее развитие карьеры Виталия в «Краснодаре», — сказал Горовых «СЭ».
Стежко является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне он провел за «Черноморец» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Черноморец» заканчивается 30 июня 2025 года Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1