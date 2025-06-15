Агент защитника «Черноморца» Стежко о предстоящем переходе в «Краснодар»: «Игрок долго не задумывался»

Агент Эдуард Горовых, представляющий интересы защитника «Черноморца» Виталия Стежко, прокомментировал «СЭ» предстоящий переход 28-летнего игрока в «Краснодар».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Стежко подпишет контракт с «Краснодаром» на три года.

«Последние два года Стежко был одним из лучших центральных защитников лиги. Поэтому на него был большой спрос из РПЛ, это ни для кого не секрет. Но когда пришло предложение от «Краснодара», то игрок долго не задумывался. Для него это родной клуб. Виталий хотел вернуться в команду. Сейчас он окреп и возмужал в первой лиге. Это готовый футболист для РПЛ. И очень приятно, что «Краснодар» сделал предложение Стежко. Он идет в статусе игрока, который будет бороться за место в основе, а не третьим-четвертым футболистом на позицию. Он будет на равных конкурировать с легионерами, сборы все покажут. Я очень позитивно настроен на дальнейшее развитие карьеры Виталия в «Краснодаре», — сказал Горовых «СЭ».

Стежко является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне он провел за «Черноморец» 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Черноморец» заканчивается 30 июня 2025 года Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.