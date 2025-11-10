Ташуев — о втором голе Солари: «Почему высоченный Ндонг не снял этот мяч?!»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал игру грозненцев со «Спартаком» (1:2) в 15-м туре РПЛ.
— Получили удовольствие от матча? Или ждали более качественного футбола?
— Удовольствие от футбола получаешь не только из-за голов, опасных моментов. В этом матче была борьба за территорию. 42 фола, очень много стыков, давление. Не могу сказать, что игра была низкого качества. Нет. Она действительно держала нас в напряжении. Хотя голевых шансов было маловато. Команды не так много создали впереди. Не хватало нестандартных ходов и у «Ахмата», и у «Спартака». Грозненцам явно недоставало синхронности в атакующих действиях. Как-то все лоскутно...
— И все-таки три гола мы увидели.
— Здесь в первую очередь нужно говорить об индивидуальных ошибках. Когда головой забил Мелкадзе, недоработали центральные защитники красно-белых Ву и Джику.
— А если разбирать голы гостей?
— Первый гол. Тревожный звоночек прозвенел за несколько минут до этого эпизода, когда неудачно сыграл Ибишев, упал.
В данном же случае Ндонг неуклюже отдал пас, потерял позицию. Солари вышел один на один с Шелией, забил.
— Второй гол?
— Спартаковцы вскрыли фланг. Дмитриев выполнил подачу в штрафную. Но вот что удивительно. Мяч перелетел высоченного Ндонга! Как так? Сенегалец подпрыгнул вверх всего-то на 10 см. Странно. Не хватает сил в ногах? Неправильно опять занял позицию? Да, Богосавац позволил Дмитриеву навесить. К нему тоже, конечно, есть вопросы. Но Ндонг-то должен снимать такие мячи с его-то ростом. Это же его хлеб! А он подпрыгнул еле-еле. Слишком легко дали гостям забить, хотя и Солари надо похвалить. Здорово исполнил, — сказал Ташуев «СЭ».
После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2