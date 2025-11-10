Ташуев — об «Ахмате»: «Раньше Садулаев лез в обыгрыш и действовал разнообразнее, теперь передачи отдает»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» порассуждал о неудачных результатах грозненцев в последних турах.

9 ноября «Ахмат» дома проиграл «Спартаку» (1:2) и потерпел третье поражение в РПЛ кряду.

— Что вообще происходит с командой Черчесова? Третье поражение в РПЛ подряд...

— Ситуация не очень хорошая. Многовато индивидуальных ошибок в обороне. Плюс, как мне кажется, физически команда находится не в оптимальных кондициях. Грозненцы вроде бы и двигаются, но нет взрыва!

Например, раньше Лечи Садулаев брал мяч и мог спокойно дотащить его до чужой штрафной. Быстро разгонялся, шел в обыгрыш. А сегодня он почему-то больше играет в пас, меньше рискует. Несколько ситуаций таких было в этом матче. Обыграй один в один на фланге — получи пространство! А Лечи не лезет вперед, передачу отдает.

— Стал более предсказуемым?

— Садулаев почему-то больше не смещается в зону инсайдов. Привязан к своей бровке. Раньше действовал разнообразнее, мог выдвинуться и на место второго форварда, — сказал Ташуев «СЭ».

После 15 туров «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице РПЛ.