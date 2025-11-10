Ташуев — об «Ахмате»: «Раньше Садулаев лез в обыгрыш и действовал разнообразнее, теперь передачи отдает»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» порассуждал о неудачных результатах грозненцев в последних турах.
9 ноября «Ахмат» дома проиграл «Спартаку» (1:2) и потерпел третье поражение в РПЛ кряду.
— Что вообще происходит с командой Черчесова? Третье поражение в РПЛ подряд...
— Ситуация не очень хорошая. Многовато индивидуальных ошибок в обороне. Плюс, как мне кажется, физически команда находится не в оптимальных кондициях. Грозненцы вроде бы и двигаются, но нет взрыва!
Например, раньше Лечи Садулаев брал мяч и мог спокойно дотащить его до чужой штрафной. Быстро разгонялся, шел в обыгрыш. А сегодня он почему-то больше играет в пас, меньше рискует. Несколько ситуаций таких было в этом матче. Обыграй один в один на фланге — получи пространство! А Лечи не лезет вперед, передачу отдает.
— Стал более предсказуемым?
— Садулаев почему-то больше не смещается в зону инсайдов. Привязан к своей бровке. Раньше действовал разнообразнее, мог выдвинуться и на место второго форварда, — сказал Ташуев «СЭ».
После 15 туров «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2