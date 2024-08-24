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Сегодня, 08:16

Ташуев: «Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что думает о борьбе «Спартака» за чемпионство с «Зенитом».

— «Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом». Всегда, априори. У клубов финансовые возможности, как понимаю, не особо сильно разные. Но где-то есть проблема. Если у «Спартака» каждые полтора года тренеры меняются, то у «Зенита» Семак работает уже шесть лет. Я завидую ему, Карпину, Осинькину, у которых есть возможность выстраивать команды. Это их огромный плюс, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

После пяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 очками располагается на четвертое строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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