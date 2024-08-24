Ташуев: «Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что думает о борьбе «Спартака» за чемпионство с «Зенитом».

— «Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом». Всегда, априори. У клубов финансовые возможности, как понимаю, не особо сильно разные. Но где-то есть проблема. Если у «Спартака» каждые полтора года тренеры меняются, то у «Зенита» Семак работает уже шесть лет. Я завидую ему, Карпину, Осинькину, у которых есть возможность выстраивать команды. Это их огромный плюс, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

После пяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 очками располагается на четвертое строчке.