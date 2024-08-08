Ташуев — о проблемах «Краснодара» на старте сезона: «Дело в подготовленности»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев объяснил проблемы «быков» на старте нового сезона РПЛ.

«В «Краснодаре» — шикарные условия для работы. Все есть. Значит, дело в подготовленности. И физической, и тактической. Где-то, видимо, была допущена ошибка на сборах, при подготовке команды к сезону, в тренировочном процессе, в первую очередь. Если команда готова, то ей не надо слов — она сама летит. Сейчас в игре команды нет агрессии, индивидуальных включений в штрафную площадь, слишком много контроля мяча через оборону — катают мяч справа налево, слева направо», — цитирует Ташуева Vprognoze.ru.

После 3-х туров «Краснодар» занимает 12-е место в чемпионате России, не одержав ни одной победы. «Быки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).