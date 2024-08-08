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Глушаков — о том, что «Химки» называют командой ветеранов: «Нас это не обижает»

Алина Савинова
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Полузащитник Денис Глушаков рассказал, обижает ли его, когда «Химки» называют командой ветеранов.

«Нет, ни в коем случае. Не знаю, кто и что там говорит, но я со смехом и юмором все воспринимаю. Все нормально, поиграем и повоюем. Слушайте, на Евро-2024 играли же люди, которым 41 год, 39 лет... Тоже ветераны ведь!» — цитирует Глушакова Legalbet.

37-летний Глушаков перешел в «Химки» этим летом. Также из возрастных футболистов к команде присоединились 31-летний Резиуан Мирзов, 34-летний Артур Юсупов и 33-летний Антон Заболотный.

На данный момент клуб из Подмосковья с 4 очками располагается на 6-м месте в чемпионате России.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 - : -
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Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
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Оренбург – Акрон
 - : -
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