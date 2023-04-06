Тарханов высказался о положении «Ростова» в РПЛ

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что думает об игре «Ростова» в чемпионате России.

«Они и при Бердыеве шли в лидерах РПЛ, так что им не привыкать. Было когда-то. Сейчас игроки неплохо себя проявляют, но по весне не все получается. И даже Карпин сам недоволен игрой. Осенью они показывали хороший футбол, сейчас, конечно, нет такой игры», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

На данный момент «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. В 22-м туре южане сыграют против «Оренбурга». Матч пройдет 10 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени.