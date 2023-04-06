Салихова ответила пословицей на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения в социальных сетях

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что красно-белые не поздравили ее супруга с днем рождения в социальных сетях.

«Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие. Есть такая поговорка: «Blowing out someone else's candle doesn't make yours shine any brighter» («Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче» — перев. с англ.)», — приводит Sport24 слова Салиховой.

5 апреля Федуну исполнилось 67 лет. Он являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.