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Салихова ответила пословицей на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения в социальных сетях

Алина Савинова
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что красно-белые не поздравили ее супруга с днем рождения в социальных сетях.

«Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие. Есть такая поговорка: «Blowing out someone else's candle doesn't make yours shine any brighter» («Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче» — перев. с англ.)», — приводит Sport24 слова Салиховой.

5 апреля Федуну исполнилось 67 лет. Он являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-zarema-salikhova-otvetila-poslovitsey-na-to-chto-spartak-ne-pozdravil-feduna-s-dnem-rozhdeniya-v-sotssetyakh
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
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1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
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П
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