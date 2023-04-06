Салихова: «Заседание КДК надо делать открытым. Многие представляют себе процедуру типа суда присяжных»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что заседания КДК должны быть открытыми.

«Считаю, что заседание КДК надо делать открытым. Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных. А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать», — приводит Sport24 слова Салиховой.

Очередное заседание КДК РФС состоялось в четверг, 6 апреля.