Дзюба: «Главное, чтобы уверенность «Локомотива не ушла в самоуверенность»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о настрое на новый сезон РПЛ.

«Очень хороший. Во-первых, сейчас мы уже немножко друг к другу притерлись. Нужно просто побеждать. Если будем все правильно делать, будем работать, будем друг за дружку, то моменты обязательно будут появляться. У нас есть ряд классных футболистов, которые должны в каких-то эпизодах решать. Когда ты начинаешь побеждать, у тебя появляется уверенность. Главное, чтобы это не ушло в самоуверенность. В прошлом сезоне такой баланс мы поймали», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

По итогам сезона-2022/23 железнодорожники заняли 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 30 матчей.