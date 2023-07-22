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Сегодня, 15:24

Дзюба: «Главное, чтобы уверенность «Локомотива не ушла в самоуверенность»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о настрое на новый сезон РПЛ.

«Очень хороший. Во-первых, сейчас мы уже немножко друг к другу притерлись. Нужно просто побеждать. Если будем все правильно делать, будем работать, будем друг за дружку, то моменты обязательно будут появляться. У нас есть ряд классных футболистов, которые должны в каких-то эпизодах решать. Когда ты начинаешь побеждать, у тебя появляется уверенность. Главное, чтобы это не ушло в самоуверенность. В прошлом сезоне такой баланс мы поймали», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

По итогам сезона-2022/23 железнодорожники заняли 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 30 матчей.

Источник: ФК «Локомотив»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
7
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
8
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Денис Кулаков

Денис Кулаков

Урал

 1 0 1
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