Тарханов предположил, что «Спартак» может выкупить Глушенкова обратно после матча с «Оренбургом»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу «Крыльев Советов» над «Оренбургом» в первом туре РПЛ (4:2).

«Не рано ли отпустили Глушенкова из «Спартака»? Не могу сказать. Может, выкупят потом его обратно. «Крылья» — хорошая команда, здорово играют. И все это заслуга Осинькина: много значимых игроков ушло, а они все равно играют на уровне», — сказал Тарханов «СЭ».

16 июля 22-летний Глушенков сделал дубль в матче против «Оренбурга».

В составе «Спартака» он играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых. 25 июня Глушенков подписал полноценный контракт с «Крыльями Советов», в которых выступал до этого на правах аренды.