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Сегодня, 20:08

Тарханов предположил, что «Спартак» может выкупить Глушенкова обратно после матча с «Оренбургом»

Читать «СЭ» в
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу «Крыльев Советов» над «Оренбургом» в первом туре РПЛ (4:2).

«Не рано ли отпустили Глушенкова из «Спартака»? Не могу сказать. Может, выкупят потом его обратно. «Крылья» — хорошая команда, здорово играют. И все это заслуга Осинькина: много значимых игроков ушло, а они все равно играют на уровне», — сказал Тарханов «СЭ».

16 июля 22-летний Глушенков сделал дубль в матче против «Оренбурга».

В составе «Спартака» он играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых. 25 июня Глушенков подписал полноценный контракт с «Крыльями Советов», в которых выступал до этого на правах аренды.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 0
2-й тайм

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Максим Глушенков
3
2
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«Ростов» показал видео, как Валерий Карпин забивает штрафные на тренировке
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
7
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
8
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Бактиер Зайнутдинов

Бактиер Зайнутдинов

ЦСКА

 1 0 1
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