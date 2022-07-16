Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:29

Дубль Глушенкова принес «Крыльям Советов» победу над «Оренбургом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 июля. «Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:4.
Фото ФК «Оренбург».

«Крылья Советов» в гостях одержали волевую победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ. Самарцы выиграли со счетом 4:2.

В первом тайме мяч влетел в ворота «Крыльев». Причем автором автогола стал нападающий Денис Цыпченко.

Но во второй тайме самарцы перевернули ход игры. Сначала полузащитник Роман Ежов сравнял счет, забив после передачи Максима Глушенкова.

А потом сам Глушенков оформил дубль в этом матче. Причем особенно красивым получился второй гол футболиста, когда он дальним ударом поразил девятку ворот соперника.

«Оренбург» в конце встрепенулся и после ошибки вратаря самарцев Ивана Ломаева сумел отыграть один мяч: отличился полузащитник Тимур Аюпов.

Однако уже в следующей атаке «Крылья» восстановили преимущество в два мяча усилиями хавбека Дениса Якубы и сняли вопросы о победителе матча.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:4
Крылья Советов
Голы
Цыпченко, 31 (1:0), Ежов, 49 (1:1), Глушенков, 54 (1:2), Глушенков, 73 (1:3), Аюпов, 83 (2:3), Якуба, 84 (2:4)
Оренбург
Гошев Башич Полуяхтов (Аюпов, 60) Сиваков Хотулев Малых Печенин (Мансилья, 74) Оганесян (Эктов, 60) Ковалев (Титков, 84) Капленко (Сычевой, 74) Воробьев
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Бейл (Витюгов, 76) Гапонов (Евгеньев, 87) Пиняев (Хубулов, 76) Ежов Глушенков (Шитов, 87) Иванисеня Цыпченко (Якуба, 67) Коваленко
Судьи
Шадыханов (Москва) Болотенков (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Максим Глушенков
2
39
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Каким будет новый Кубок России и сколько на него дадут денег. Игр станет больше, лишь бы не запутаться
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
«Оренбург» — «Крылья Советов»: видео голов
Абаскаль считает, что матч против «Ахмата» будет непростым
«Оренбург» — «Крылья Советов»: Аюпов забил гол после ошибки Ломаева, самарцы тут же ответили своим голом
«Торпедо» внесло Игоря Смольникова в заявку РПЛ на сезон-2022/23
«Оренбург» — «Крылья Советов»: Глушенков оформил дубль шикарным дальним ударом
«Оренбург» — «Крылья Советов»: Глушенков вывел самарскую команду вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль считает, что матч против «Ахмата» будет непростым

«Оренбург» — «Крылья Советов»: видео голов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
7
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
8
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Бактиер Зайнутдинов

Бактиер Зайнутдинов

ЦСКА

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости