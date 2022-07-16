Дубль Глушенкова принес «Крыльям Советов» победу над «Оренбургом»

«Крылья Советов» в гостях одержали волевую победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура РПЛ. Самарцы выиграли со счетом 4:2.

В первом тайме мяч влетел в ворота «Крыльев». Причем автором автогола стал нападающий Денис Цыпченко.

Но во второй тайме самарцы перевернули ход игры. Сначала полузащитник Роман Ежов сравнял счет, забив после передачи Максима Глушенкова.

А потом сам Глушенков оформил дубль в этом матче. Причем особенно красивым получился второй гол футболиста, когда он дальним ударом поразил девятку ворот соперника.

«Оренбург» в конце встрепенулся и после ошибки вратаря самарцев Ивана Ломаева сумел отыграть один мяч: отличился полузащитник Тимур Аюпов.

Однако уже в следующей атаке «Крылья» восстановили преимущество в два мяча усилиями хавбека Дениса Якубы и сняли вопросы о победителе матча.