Талалаев заявил о готовности «Ахмата» дать бой «Спартаку» в матче РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» — это тот соперник, игра с которым должна показать уровень притязаний: не рассказывать о них каждому из футболистов внутри команды, тренерам, клубу, а именно выйти на зеленое поле и показать. Мы с таким настроем выходим и готовы дать бой московскому «Спартаку», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Ахмата».

Начало встречи «Ахмат» — «Спартак» — в 20.00 мск.