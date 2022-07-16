«Ростов» показал видео, как Валерий Карпин забивает штрафные на тренировке

«Ростов» выложил несколько новых видео в Telegram-канале. На кадры попала тренировка команды, на которой футболисты отрабатывали дальние удары.

К ним присоединился и главный тренер Валерий Карпин, который провел мастер-класс.

В первом туре Российской премьер-лиги «Ростов» в гостях сыграет с московским «Динамо». Встреча состоятся 17 июля.