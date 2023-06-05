Тарханов: «У «Енисея» есть шанс попасть в РПЛ, а «Пари НН» сильнее «Родины»

Российский тренер Александр Тарханов оценил шансы четырех команд в стыках за выход в РПЛ.

«Енисей» хорошо играет, поэтому у этой команды есть шанс попасть в РПЛ. «Факел» — боевая команда, но самое главное, как сыграет «Енисей» в Красноярске. От этого будет зависеть вторая встреча. «Пари НН» сильнее «Родины». В первом круге «Родина» очень слабо играла, находилась внизу, в весеннем отрезке они забрались высоко. Там сильный спартаковский тренерский штаб. В первом круге они создавали команду и не все получалось, а во втором круге «Родина» хорошо играла», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

В рамках стыковых матчей «Енисей» сыграет с «Факелом», а «Родина» встретится с «Пари НН». Первые игры пройдут 7 июня, а ответные запланированы на 10 июня.