Мостовой — о Личке: «У нас Семак до попадания в «Зенит» с «Уфой» выше 7-го места не поднимался»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Я и говорю, что Личка, например, получше делает все. Он с «Оренбургом» вышел в премьер-лигу, побеждает и идет в турнирной таблице хорошо. Уйдет ли он из «Оренбурга»? Посмотрим. У нас Семак до попадания в «Зенит» с «Уфой» выше 7-го места не поднимался. А как вы хотите с «Уфой» второе место занять? Пришел в «Зенит» и уже четыре года подряд чемпион! Ну, конечно! А что, «Зенит» должен седьмое место занимать? Он никогда не будет седьмым. Думаю, что «Оренбург» уже не поднимется выше. Если бы был месте на втором, тогда можно было говорить о возможном переходе Лички в другой клуб», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Под руководством Лички оренбургский клуб после 21 тура набрал 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.