Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал решение спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова покинуть клуб.

«Если уходят, значит, где-то непорядок, много каши непонятной, — сказал Тарханов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой. — И Зарема выступает, и Попов ушел, и Фетисов. Может, какой-то бардак. Это всегда сказывается на команде. Когда клуб хороший, все получается, а пока как с ЦСКА — ничего не выходит. Значит, что-то мешает наладить. Хотя я не могу сказать, что «Спартак» — плохой клуб. Финансы, все есть. На такие позиции спортивного директора надо ставить людей, которые могут что-то создать, мишуру всю убрать из клубной работы. Весь негатив нужно оставлять в клубе, а не выплескивать в прессу. Это не имеет смысла. Поэтому ведь и идет такой ажиотаж».

В четверг, 5 августа, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов официально оформил свой уход из клуба. В среду, 4 августа, в перерыве первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.