«Интер» рассматривает Азмуна в качестве замены Лукаку
18:15
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, иранский форвард попал в сферу интересов «Интера». Миланский клуб рассматривает Азмуна в качестве замены Ромелу Лукаку, который, как сообщается, может вернуться в «Челси».
По информации «СЭ», «Зенит» предлагал игроку новый контракт. В текущем сезоне иранец провел три матча за «Зенит» и забил 3 гола. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Inter/05-08-2021/inter-calciomercato-lukaku-rilancio-chelsea-marotta-inzaghi-contrari-420190668424.shtml
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