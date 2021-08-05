«Интер» рассматривает Азмуна в качестве замены Лукаку

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, иранский форвард попал в сферу интересов «Интера». Миланский клуб рассматривает Азмуна в качестве замены Ромелу Лукаку, который, как сообщается, может вернуться в «Челси».

По информации «СЭ», «Зенит» предлагал игроку новый контракт. В текущем сезоне иранец провел три матча за «Зенит» и забил 3 гола. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.