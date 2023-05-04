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Сегодня, 20:04

Тарханов назвал «Зенит» явным фаворитом матча со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает «Зенит» фаворитом в матче 26-го тура чемпионата России с московским клубом.

«Зенит» — явный фаворит матча со «Спартаком». Они на выезде могут где-то споткнуться, но дома в Петербурге в основном выигрывают. На данный момент «Зенит» сильнее «Спартака». Плюс победа — это чемпионство, поэтому они сделают все, чтобы выиграть. У «Спартака» идет какой-то спад, потеря очков. По осени все думали, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», а весной они почему-то немного сдулись. В чем причина? Молодых много игроков, из-за чего возникает нестабильность. Абаскаль раскрепостил их, дал возможность играть. Думаю, Абаскалю еще не хватает опыта. Травмы Промеса и Джикии тоже сыграли свою роль», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-zenit-yavnyiy-favorit-matcha-so-spartakom
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РПЛ
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ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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