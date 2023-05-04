Тарханов назвал «Зенит» явным фаворитом матча со «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает «Зенит» фаворитом в матче 26-го тура чемпионата России с московским клубом.

«Зенит» — явный фаворит матча со «Спартаком». Они на выезде могут где-то споткнуться, но дома в Петербурге в основном выигрывают. На данный момент «Зенит» сильнее «Спартака». Плюс победа — это чемпионство, поэтому они сделают все, чтобы выиграть. У «Спартака» идет какой-то спад, потеря очков. По осени все думали, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», а весной они почему-то немного сдулись. В чем причина? Молодых много игроков, из-за чего возникает нестабильность. Абаскаль раскрепостил их, дал возможность играть. Думаю, Абаскалю еще не хватает опыта. Травмы Промеса и Джикии тоже сыграли свою роль», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.