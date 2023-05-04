Прудников заявил, что расстроится, если ЦСКА опередит «Спартак» в таблице РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников признался, что расстроится, если ЦСКА опередит красно-белых в турнирной таблице чемпионата России.

«Почему у меня должны быть опасения, что ЦСКА опередит «Спартак»? Надо спрашивать у «Спартака». Я поддерживаю «Спартак», но почему я должен переживать? Как это отразится на мне, что они займут третье место? Если только расстроюсь. Я не играю в «Спартаке», чтобы у меня были опасения. «Спартак» — это команда, которая каждый год ставит задачу занять первое место. Зачем я должен смотреть на кого-то? Мне какая разница — ЦСКА или «Химки», кто из них будет на втором месте», — цитирует Прудникова Legalbet.

На данный момент «Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет на четвертой позиции, набрав на одно очко меньше. В 26-м туре красно-белые сыграют с «Зенитом», а ЦСКА встретится с «Оренбургом».