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Судейство

Сегодня, 20:24

Каманцев встретился с Карпиным в Ростове

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», сегодня Павел Каманцев встретился с тренерским штабом и футболистами «Ростова» на их базе. Глава департамента судейства ответил на вопросы, связанные с работой арбитров, дал пояснения по трактовкам правил и отметил имеющиеся в судейском корпусе проблемы.

Встреча прошла в рамках обязательного семинара по правилам игры для клубов перед прохождением процедуры лицензирования на будущий сезон. Он должен был состояться еще 26 апреля, но был перенесен из-за общего собрания клубов, в котором Каманцев также принимал участие. В семинаре принимал участие и менеджер судей РПЛ Николай Иванов.

Напомним, что на встречу с командой в Ростов Каманцева пригласил Валерий Карпин в интервью «СЭ».

Павел Каманцев. «Если РФС примет решение о моей ротации — восприму его с уважением». Интервью Каманцева
Валерий Карпин
ФК Ростов
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
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