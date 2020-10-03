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«Тамбов» вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

18:25
3 октября. Саранск. «Тамбов» — «Арсенал» — 1:1. Фото ПФК «Арсенал»
3 октября. Саранск. «Тамбов» — «Арсенал» — 1:1. Фото ПФК «Арсенал»
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«Тамбов» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе гостей единственный гол забил хавбек Абдул Кадири на 44-й минуте встречи. У тамбовчан отличился полузащитник Валерий Чуперка (87-я минута).

«Арсенал» с 9 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 13-я строчка и 8 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Тамбов» — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (0:1)

Голы: Кадири, 44 (0:1). Чуперка, 87 — с пенальти (1:1).

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Таказов, Каплиенко, Костюков (Балашов, 79), Чуперка, Панченко (Онугха, 56), Карапетян (Карасев, 46).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Григалава, Беляев, Ткачев (Горбатенко, 59), Костадинов (Сокол, 46), Ломовицкий (Пантелеев, 59), Кадири, Ковалев (Злобин, 74), Хлусевич (Громыко, 84), К.Кангва, Э.Кангва.

Предупреждения: К.Кангва, 5. Костадинов, 27. Беляев, 78. Горбатенко, 87. Злобин, 88.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Шадыханов (Москва). Лунев (Новосибирск).

3 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Тамбов — Арсенал Т

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