Во вторник, 18 августа, пройдет матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» встретится с «Химками». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Тамбов» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Химки»