Алексей Березуцкий: «Всегда существует два фактора — или ЦСКА играл хорошо, или «Ростов» плохо»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова «(1:3).
— Мы рады, что заработали три очка. Игра была непростая, как и всегда бывает в Ростове. Доволен тем, что увидел на поле, — цитирует тренера сайт москвичей.
— У ЦСКА снова два разных тайма. Так было запланировано изначально, что команда отдаст инициативу?
— Так не было запланировано, на вторую половину встречи вышли немножко робко. Но было понятно, что «Ростов» станет играть гораздо агрессивней. Есть над чем работать. Рад, что ребята в концовке матча собрались и сделали счет более спокойным.
— Показалось, что в первом тайме команде легко давалась игра. Ожидали, что «Ростов» будет играть так робко?
— Тяжело сказать, всегда существует два фактора — или ЦСКА играл хорошо, или «Ростов» плохо. Но первым таймом я остался доволен.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-pervym-taymom-ya-ostalsya-dovolen/
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