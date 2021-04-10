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Талалаев — журналисту: «Вы так много слов говорите»

18:56
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев эмоционально отреагировал на поражение команды в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (0:3).

— Несмотря на крупное поражение, давайте вместе искать позитив. Что вам понравилось в игре вашей команды?

— Вы знаете, вы так много слов говорите. Мне ничего не понравилось.

— Буквально несколько дней назад ваша команда обыграла «Уфу» в Кубке, позволив создать минимум моментов. Сегодня же ситуация противоположная. Почему?

— Потому что проиграли борьбу. Не хотели потерять футболистов на искусственном поле. К сожалению, это произошло: травму получил Быстров. С первых минут очень жесткая борьба пошла. Судья позволял бороться.

Очень сложно играть с командой, которая настроена и больше мотивирована. У нас пока нет такого класса, чтобы просто побеждать на классе.

— Проясните момент, который произошел в начале второго тайма, когда зафиксировали офсайд у Бериши. В чем у вас возникли недопонимание?

— А у вас не возникло? Если мяч летит от соперника. Нам... ладно, давайте не будем трогать другие матчи, а то обижаются некоторые.

Я поздравляю «Уфу» с победой. У нее еще пять финалов. Если будет также настраиваться, то есть шансы. Желаю в следующем сезоне нам сыграть в оптимальных составах, — заявил Талалаев во флеш-интервью в эфире «Матч Премьер».

Уфа — Ахмат

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