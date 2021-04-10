Газизов поблагодарил Стукалова за победу над «Ахматом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (3:0).

«Сегодня команда была настроена, ребята молодцы. Парни проявили боевой дух и воспользовались моментами. Мы могли, конечно, больше забить. Хорошая игра. Болельщики молодцы, они нас поддерживали, а это очень важно. Было не очень хорошее настроение, но именно болельщики дали определенный подъем в нашей игре. И отдельное спасибо Алексею Борисовичу (Стукалову, — прим. «СЭ»). С почином!»

Газизов также объяснил по каким критериям был выбран Алексей Стукалов на пост главного тренера «Уфы».

«Он молодой, харизматичный и прогрессирующий, а именно это — стиль «Уфы». Мы уже не первый раз приглашаем работать специалистов без опыта в РПЛ», — добавил Газизов.

Матч против «Ахмата» стал дебютным для Алексея Стукалова на посту главного тренера уфимского клуба.

«Уфа» набрала 17 очков и обошла тульский «Арсенал», у которого матч в запасе, поднявшись на 14-е место. «Ахмат» остался на 11-й строчке (32 очка).

(Артем Бухаев)