Газизов поблагодарил Стукалова за победу над «Ахматом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (3:0).
«Сегодня команда была настроена, ребята молодцы. Парни проявили боевой дух и воспользовались моментами. Мы могли, конечно, больше забить. Хорошая игра. Болельщики молодцы, они нас поддерживали, а это очень важно. Было не очень хорошее настроение, но именно болельщики дали определенный подъем в нашей игре. И отдельное спасибо Алексею Борисовичу (Стукалову, — прим. «СЭ»). С почином!»
Газизов также объяснил по каким критериям был выбран Алексей Стукалов на пост главного тренера «Уфы».
«Он молодой, харизматичный и прогрессирующий, а именно это — стиль «Уфы». Мы уже не первый раз приглашаем работать специалистов без опыта в РПЛ», — добавил Газизов.
Матч против «Ахмата» стал дебютным для Алексея Стукалова на посту главного тренера уфимского клуба.
«Уфа» набрала 17 очков и обошла тульский «Арсенал», у которого матч в запасе, поднявшись на 14-е место. «Ахмат» остался на 11-й строчке (32 очка).
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю