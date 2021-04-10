Слуцкий: «Любая команда с третьего по 11-е место может оказаться где угодно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» сказал, что не берется прогнозировать, как завершиться сезон для его команды.
«На какой итоговый результат (в сезоне — Прим. «СЭ») я рассчитываю? Сложно сказать, плотность в турнирной таблице очень высокая, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — С третьего по 11-е место любая команда может оказаться где угодно.
Кварацхелия готов играть, он отработал всю неделю в общей группе, привел свое состояние в обычное, нормальное. Понятно, что есть проблемы: дисквалификация Зотова, Шатов получил микроповреждение, его нет даже в заявке. Но вряд ли сегодня одна из команд будет иметь преимущество в функциональном плане».
Матч «Ростов» — «Рубин» начнется в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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