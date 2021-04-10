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Слуцкий: «Любая команда с третьего по 11-е место может оказаться где угодно»

18:57
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» сказал, что не берется прогнозировать, как завершиться сезон для его команды.

«На какой итоговый результат (в сезоне — Прим. «СЭ») я рассчитываю? Сложно сказать, плотность в турнирной таблице очень высокая, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — С третьего по 11-е место любая команда может оказаться где угодно.

Кварацхелия готов играть, он отработал всю неделю в общей группе, привел свое состояние в обычное, нормальное. Понятно, что есть проблемы: дисквалификация Зотова, Шатов получил микроповреждение, его нет даже в заявке. Но вряд ли сегодня одна из команд будет иметь преимущество в функциональном плане».

Матч «Ростов» — «Рубин» начнется в 19.00 по московскому времени.

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