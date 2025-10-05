Челестини — о Торопе: «Войти в дерби, когда легенда клуба покидает поле — это тяжело»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал выход вратаря Владислава Торопа на замену в матче 11-го тура против «Спартака».

— Заметил, что Тороп нервничал. Как вы это видели со скамейки?

— Опыт нельзя купить в супермаркете. Надо играть, жить этим. Войти в дерби, когда легенда клуба покидает поле, а «Спартак» оказывает давление — это тяжело. Тороп немного нервничал, это нормально, он молодой. Но и полевые игроки тоже переживали, нам нужно исправлять этот аспект. Тороп хорошо показывает себя. После ошибки в матче с «Акроном» у него было напряжение. Но он потихоньку понимает то, что я от него хочу. Адаптируется, принимает требования.

Основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев не смог доиграть встречу до конца — он получил травму голеностопа во втором тайме в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. Вместо Акинфеева на 60-й минуте вышел Тороп.