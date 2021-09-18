Талалаев: «Состояние у «Ахмата» неплохое, потерь многовато»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» пожаловался на обилие травм.

— Состояние неплохое, потерь многовато, — отметил Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Слишком дорогой ценой даются нам победы. Готовили к сезону один состав, одну схему, однако когда выпали игроки, которые выигрывают очень много единоборств, приходится менять то, что наигрывали летом. Нам и так было непросто, так как потеряли шесть человек по сравнению с прошлым годом.

Тем и интересна тренерская работа — приходится каждый раз предлагать что-то новое. Я благодарен, что ребята это впитывают, делают, и у них неплохо получается. Уверен, что и сегодня будут вещи, которые от нас не совсем ждут. Посмотрим, как адаптируется соперник. «Краснодар» умеет играть в футбол, умеет бороться даже вдесятером, когда в Ростове чуть не выиграли матч.