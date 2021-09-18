«Крылья Советов» — «Ростов»: все голы матча
Все голы матча восьмого тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».
На 23-й минуте счет в матче открыл Николай Комличенко.
Алмквист играючи пронесся по правому флангу и выкатил на Комличенко. Коля разобрался ? pic.twitter.com/wv1oGsrqqs— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
«Крылья» на 44-й минуте сравняли результат благодаря автоголу Баштуша.
Баштуш перепутал ворота и сравнял счет в Самаре ? pic.twitter.com/WmzIIDbH0F— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
Методология
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