Первый президент РФС Вячеслав Колосков призвал обратить внимание на Агаларова и Глушакова для сборной России.

«Тренерскому штабу сборной России стоит обратить внимание на тех, кто сейчас на слуху. В том числе это и Агаларов, и Глушакова. Оба футболиста в очень хорошей форме. Нужно определиться, впишутся ли они в систему футбола Карпина. Это же не просто так. На данный момент есть все основания, чтобы и на Агаларова, и на Глушакова обратили внимание. Возможности Дениса все знают. Когда он в хорошей форме, то это нужный игрок для сборной. Но как только форма теряется, то все, поэтому нужно подождать», — сказал Колосков «СЭ».

Всего на счету Агаларова 8 голов в 8 матчах чемпионата в этом сезоне. Форвард «Уфы» — лучший бомбардир лиги на данный момент. Его ближайшими преследователями являются нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник «Химок» Денис Глушаков, в активе которых по 6 голов.

Агаларов также забил 3 мяча в 2 матчах за сборную России U21 в сентябре.