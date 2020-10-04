Талалаев считает, что игрокам «Ахмата» не хватило креатива после удаления у «Рубина»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1) выразил мнение, что его команде не хватило креатива после удаления в составе казанцев.

На 68-й минуте встречи вторую желтую карточку получил хавбек «Рубина» Дарко Йевтич.

«Мне очень понравилось, как наша команда играла в первом тайме, — приводит слова Талалаева пресс-служба грозненцев. — Мы приехали в гости к очень разностороннему сопернику и поставили задачу лишить их главных козырей — чтобы мяч пореже выходил в атаку, особенно во фланги. Нам это удалось, в принципе за исключением последних трех-четырех минут опасности в первом тайме не было. Во второй половине игры мы понимали, что, забив забив 5 мячей в первые 15 минут после перерыва, «Рубин» выйдет и активно будет играть сразу после выхода из раздевалки. Был подготовлен определенный план перестройки схемы. Но настолько были удовлетворены игрой в первом тайме, что не стали этого делать. И пожалели, и поплатились за это — получили гол. Есть поговорка — «лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал».

Что касается игры 10 на 11, нам не хватило креатива. Здесь есть причина — наши креативные футболисты травмированы — Роши, Бериша, Исмаэль. Плюс Семенов, у которого лучшая первая передача. Ребята несли определенный конструктив, как могли. Мы не стали менять схему, подняли игроков по позициям и продолжили играть также. У нас было 2-3 полумомента. Думаю, у хозяев будут претензии по судейству, но мне показалось что арбитр поднял уровень ведения единоборств, мы не в первый раз играем при Москалеве. Мы постепенно уходим от этого балетного футбола, который был совсем недавно, буквально в концовке прошлого чемпионата, когда не давали вообще ничего делать. Это не может быть не оценено. Мне кажется, единоборства и футбол — это такое же взаимосвязанное явление, как космос и невесомость. Хотелось бы обратить внимание, и вчера дерби двух столиц прошло при нормальном арбитраже, и сегодня также".