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Талалаев рассказал, как появились ауты Бевеева и как «Балтика» работает над ними

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как появились знаменитые ауты Мингияна Бевеева и как ведется работа над ними.

— Кто первым предложил попробовать ауты Бевеева, которые можно теперь писать с хештегом и в одно слово? И как это было?

— Это получилось, когда Мухаммад, бросавший у нас ауты прежде, играл за красных, а Бевеев зашел за желтых в первой же двусторонке на предсезонке. Стал бросать, и мы попросили его остаться после тренировки. Бросили он, Саусь, Мухаммад, кто-то четвертый. Мы увидели, что это инструмент, который можно использовать, и начали его готовить.

— Он в «Урале» так бросал?

— Честно говоря, мне это малоинтересно.

— В АПЛ в этом сезоне тоже поветрие на длинные ауты. Это тренд современного футбола?

— Тренд — это активная работа над использованием стандартных положений, не только аутов. В «Ахмате» мы копировали исландцев, когда у нас были соответствующие исполнители. Важен не только сам аут, но и правильное заполнение зон подбора и нанесения удара. В этом компоненте мы очень сильно прибавили, потому что пацаны хорошо понимают эффективность этого оружия. Это касается как доигровок угловых и штрафных, так и доигровок аутов.

— Со «Спартаком» вышло так, что после броска Бевеева перед голом Беликов сделал скидку Титкову спиной. То есть главное, чтобы в том месте кто-то был и первым добрался до мяча, а чем его скидывать, это уже не столь важно?

— Более того, скажу, что если бы по Беликову персонально стали играть так, как в Краснодаре, у нас был готов вариант В.

— Сколько аутов Бевеев бросает за одну тренировку и сильно ли меняются стандарты с его участием от недели к неделе?

— У нас две тренировки в обычном недельном цикле посвящены отработке стандартов. И, кстати, ауты бросает не только Мингиян. Их репетируют все фланговые футболисты, и не только защитники. В частности, ввод быстрого аута.

— Как мы знаем, и главный тренер тоже — после этого даже голы забиваются.

— Я и хотел пошутить, что в игре с «Крыльями» мне больше всего понравилась быстрая подача мяча Андреем Талалаевым-младшим, что завершилось быстрой передачей в штрафную, которые мы наигрываем, и все члены тренерского штаба готовы к этому.

— Леонид Слуцкий в подкасте подробно говорил, как этим аутам противостоять. Услышали что-то новое?

— Я слышал три разные версии от трех тренеров. Нового в этом не было ничего. Мы ко всему этому готовы.

Андрей Талалаев.«Будем грызться за чемпионство до последнего укуса». Вторая часть интервью с Андреем Талалаевым

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
Мингиян Бевеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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