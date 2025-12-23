Талалаев рассказал, как появились ауты Бевеева и как «Балтика» работает над ними
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как появились знаменитые ауты Мингияна Бевеева и как ведется работа над ними.
— Кто первым предложил попробовать ауты Бевеева, которые можно теперь писать с хештегом и в одно слово? И как это было?
— Это получилось, когда Мухаммад, бросавший у нас ауты прежде, играл за красных, а Бевеев зашел за желтых в первой же двусторонке на предсезонке. Стал бросать, и мы попросили его остаться после тренировки. Бросили он, Саусь, Мухаммад, кто-то четвертый. Мы увидели, что это инструмент, который можно использовать, и начали его готовить.
— Он в «Урале» так бросал?
— Честно говоря, мне это малоинтересно.
— В АПЛ в этом сезоне тоже поветрие на длинные ауты. Это тренд современного футбола?
— Тренд — это активная работа над использованием стандартных положений, не только аутов. В «Ахмате» мы копировали исландцев, когда у нас были соответствующие исполнители. Важен не только сам аут, но и правильное заполнение зон подбора и нанесения удара. В этом компоненте мы очень сильно прибавили, потому что пацаны хорошо понимают эффективность этого оружия. Это касается как доигровок угловых и штрафных, так и доигровок аутов.
— Со «Спартаком» вышло так, что после броска Бевеева перед голом Беликов сделал скидку Титкову спиной. То есть главное, чтобы в том месте кто-то был и первым добрался до мяча, а чем его скидывать, это уже не столь важно?
— Более того, скажу, что если бы по Беликову персонально стали играть так, как в Краснодаре, у нас был готов вариант В.
— Сколько аутов Бевеев бросает за одну тренировку и сильно ли меняются стандарты с его участием от недели к неделе?
— У нас две тренировки в обычном недельном цикле посвящены отработке стандартов. И, кстати, ауты бросает не только Мингиян. Их репетируют все фланговые футболисты, и не только защитники. В частности, ввод быстрого аута.
— Как мы знаем, и главный тренер тоже — после этого даже голы забиваются.
— Я и хотел пошутить, что в игре с «Крыльями» мне больше всего понравилась быстрая подача мяча Андреем Талалаевым-младшим, что завершилось быстрой передачей в штрафную, которые мы наигрываем, и все члены тренерского штаба готовы к этому.
— Леонид Слуцкий в подкасте подробно говорил, как этим аутам противостоять. Услышали что-то новое?
— Я слышал три разные версии от трех тренеров. Нового в этом не было ничего. Мы ко всему этому готовы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1