Талалаев ответил на вопрос, действительно ли он категорически против продажи Сауся
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, действительно ли он категорически против продажи зимой латераля Владислава Сауся.
— Бевеев своей боевитостью напоминает мне Вадима Евсеева. Верное сравнение?
— А Саусь, а Титков не напоминают? А Андраде с Варатыновым? А все остальные? Еще раз: боевитость — это характеристика любого из игроков «Балтики» на сегодня. Без нее человека просто не может быть в команде.
— Мне показалось, что по сравнению с первыми матчами сезона Саусь достаточно сильно прибавил в игре в обороне, хотя впереди от него эффективности стало чуть меньше.
— Мне понравился первый отрезок и последний, после Новогорска. Но это связано не с прогрессом в какой-то отдельной фазе игры, а, скорее всего, с тем, что у него прошли боли. Мы ему давали определенное количество выходных на лечение. Саусь отыграл полтора месяца на обезболивающих, Бевеев провел всю концовку после вызова в сборную на них же.
— Читал, что вы категорически против активно обсуждаемой в медиа продажи Сауся зимой. Это так?
— Я в принципе против продажи любого своего футболиста. Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это все чьи-то досужие домыслы.
22-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
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13
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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|20:45
|Спартак – Родина
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|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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