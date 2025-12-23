Талалаев ответил на вопрос, действительно ли он категорически против продажи Сауся

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, действительно ли он категорически против продажи зимой латераля Владислава Сауся.

— Бевеев своей боевитостью напоминает мне Вадима Евсеева. Верное сравнение?

— А Саусь, а Титков не напоминают? А Андраде с Варатыновым? А все остальные? Еще раз: боевитость — это характеристика любого из игроков «Балтики» на сегодня. Без нее человека просто не может быть в команде.

— Мне показалось, что по сравнению с первыми матчами сезона Саусь достаточно сильно прибавил в игре в обороне, хотя впереди от него эффективности стало чуть меньше.

— Мне понравился первый отрезок и последний, после Новогорска. Но это связано не с прогрессом в какой-то отдельной фазе игры, а, скорее всего, с тем, что у него прошли боли. Мы ему давали определенное количество выходных на лечение. Саусь отыграл полтора месяца на обезболивающих, Бевеев провел всю концовку после вызова в сборную на них же.

— Читал, что вы категорически против активно обсуждаемой в медиа продажи Сауся зимой. Это так?

— Я в принципе против продажи любого своего футболиста. Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это все чьи-то досужие домыслы.

22-летний полузащитник в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.