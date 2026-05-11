Талалаев об удалении Андраде в матче с «Локомотивом»: «Основания были»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление защитника Кевина Андраде в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Посмотрели повтор, увидели, что наступ был — основания для красной карточки были. Казалось, что в самом моменте агрессии не было. Игрок тянул ногу за мячом, попал по ноге, но продавливания не было. Агрессии не было, основания для карточки были», — сказал Талалаев «СЭ».

26-летний колумбийский защитник Андраде был удален на 12-й минуте встречи в Москве.

«Локомотив» с 53 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 46 очками располагается на пятой строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max