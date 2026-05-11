«Локомотив» поздравил Семина с 79-летием: «Настоящий символ и творец нашей истории»

«Локомотив» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

11 мая ему исполнилось 79 лет.

«Семин — это «Локомотив». А «Локомотив» — это Семин. Не просто выдающийся тренер, а настоящий символ и творец нашей истории: три чемпионства, семь Кубков России, три Суперкубка страны. Легенда!

Дорогой Юрий Палыч! Бесконечно благодарим за все и от души поздравляем с днем рождения! Крепкого здоровья, жизненной энергии, душевного равновесия и всех благ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Семин выступал за «Локомотив» по ходу карьеры футболиста и четырежды возглавлял команду в качестве главного тренера. Также он был президентом клуба с 2006 по 2007 год.

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