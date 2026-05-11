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11 мая, 10:30

Орлов: «Глушенков так и не стал лидером «Зенита». К Соболеву у меня только одна претензия»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча «Зенита» против «Сочи» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

— Удивительный, конечно, получился матч. Ведь поначалу игра «Зениту» явно давалась. Хозяева с хорошим настроем вышли на поле, создавали моменты. Глушенков попал в штангу, затем заработал пенальти. Казалось бы, вот она, прекрасная возможность открыть счет.

Но зачем Луис Энрике решил бить верхом?! Непонятно. Он же техничный исполнитель, мог спокойно уложить мяч в угол низом.

И вот после нереализованного 11-метрового что-то в игре сине-бело-голубых сломалось. Возможно, начал довлеть результат. 40 тысяч на трибунах, такой ажиотаж... Нет, к самоотдаче подопечных Семака нет никаких вопросов! Но многовато брака в передачах. Много потерь.

Вспомните, как в центре поля ошибся Барриос при обработке мяча после паса Дивеева. Сочинцы улетели в контратаку, которая вполне могла закончиться взятием ворот! Но Мухин просто в створ не попал из выгодной позиции.

Барриос, увы, постепенно сдает. Считаю, замена Семака во втором тайме себя оправдала. Вместо колумбийца вышел Вега, который расположился слева в защите. А Дуглас Сантос переместился в опорную зону.

Считаю, бразилец полезнее Барриоса в подыгрыше, может помогать команде в развитии атак. Да, Вильмар по-прежнему качественно отбирает мячи, но вот обострить игру передачей вперед не может.

Глушенков, безусловно, играл с желанием. Искал варианты. Отдал отличный голевой пас Луису Энрике, сам пытался забить. Но что отличает большого мастера? Процент точных передач, процент удачных действий. Максиму пока не хватает этой стабильности. Далеко не всего его пасы доходят до адресата, далеко не все его обводки успешны. Все опять упирается в уровень индивидуального мастерства. Не спорю, в нынешнем сезоне он помог «Зениту». Но лидером команды так и не стал.

Соболев? К нему у меня всегда была только одна претензия. Мастерство... Старание старанием, но еще же должна быть и техническая составляющая. Хотя за самоотдачу, важные голы мы его, согласитесь, не раз хвалили. В любом случае это выбор главного тренера. Семак в него верит, — сказал Орлов «СЭ».

После 29 матчей «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка, но у «быков» есть игра в запасе.

Мнение Геннадия Орлова о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Сочи&raquo; (2:1).«Ерохина нужно оставлять в команде. Нино не фолил на Дегтеве в моменте с голом». Орлов — о победе «Зенита»

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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