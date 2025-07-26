Талалаев: «Кто сказал, что в моих словах не было уважения к Станковичу? У журналистов надо брать выписки из психдиспансеров»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев эмоционально прокомментировал свои слова о тренере «Спартака» Деяне Станковиче после победы над красно-белыми во 2-м туре РПЛ.

Калининградцы разгромили «Спартак» — 3:0. Москвичи завершали игру вдевятером после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса. Перед игрой Талалаев признался, что не был поклонником Станковича во время его карьеры футболиста.

— Игра разделилась на три части, можете дать оценку по этим частям?

— Как на части? Команда выиграла 3:0. Странный какой-то подход. До удаления у наших ворот не было моментов. После удаления были две контратаки. Вы хотите, чтобы они вообще не подходили к нашим воротам?

Я подошел к Станковичу перед матчем, сказал ему пару слов на итальянском. Кто вообще сказал, что в моих в моих словах не было уважения к Станковичу? Перед игрой я сказал, что просто не был поклонником его таланта. У меня огромное к нему уважение. Просто мне нравились другие игроки. Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют фан-айди, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому, — сказал Талалаев.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

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