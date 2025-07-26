«Сочи» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Сочи» и «Акрон» встречаются во 2-м туре чемпионата России в субботу, 26 июля. Матч на стадионе «Фишт» в Сочи начинается в 20.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Акрон» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 20:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2024/25 «Сочи» занял пятое место в первой лиге и получил путевку в РПЛ после победы над «Пари НН» в стыковых матчах. «Акрон» впервые выступал в премьер-лиге и финишировал на девятой строчке.