Ливай Гарсия — о поражении «Спартака» от «Балтики»: «Сегодня было нечестное судейство». Вы знаете, если видели игру»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия раскритиковал судейство в матче против «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» завершал домашний матч с «Балтикой» вдевятером после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса.

— Сегодня было нечестное судейство. Вы видели игру? Значит, вы знаете, — сказал Гарсия.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

