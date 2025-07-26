Футбол
26 июля 2025, 18:10

Ливай Гарсия — о поражении «Спартака» от «Балтики»: «Сегодня было нечестное судейство». Вы знаете, если видели игру»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия раскритиковал судейство в матче против «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» завершал домашний матч с «Балтикой» вдевятером после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса.

— Сегодня было нечестное судейство. Вы видели игру? Значит, вы знаете, — сказал Гарсия.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Ливай (Леви) Гарсия
  • _моро

    не играйте как свиньи, не будут удалять

    28.07.2025

  • _моро

    еще чего мне делать или не делать?

    28.07.2025

  • avp1960

    Ты за страну не говори, а сам не называй..

    27.07.2025

  • spar001

    вот кому бы лучше помолчать... ты даже и 1 проц. своего контракта не отработал...

    27.07.2025

  • остап бендер

    ни одного удара в створ ворот со стороны Спартака, о чём вобще можно говорить??? какое судейство??? вы о чём дилетанты???

    27.07.2025

  • _моро

    не, свиньи это вы)

    27.07.2025

  • _моро

    их так вся страна зовет

    27.07.2025

  • petrovich56

    Гарсия ...наливай...

    27.07.2025

  • Веравалер

    Специально буду зарядку делать, чтобы дожить до момента, когла вас булут вдевятером оставлять. Посмотрим, сколтко тогда вы ударов сможете нанести. Сами вы свиньи.

    26.07.2025

  • Bibliotekar

    Такие заявления команда не должна поощрять. Лучше бы сказал, "мы будем много тренироваться, скоро вы увидите настоящий Спартак "

    26.07.2025

  • Кузьмичь

    Что им там дают курить?

    26.07.2025

  • Бен Ричардс

    Судейство видел, Гарсию не видел.

    26.07.2025

  • Kortvv

    виноват кто угодно, только не судья. почему не был назначен свободный удар при отмене первого гола?

    26.07.2025

  • анатолий еремин

    Ну если с 10=х у нас такой тошнотворный футбол.Мне повезло я видел Советский

    26.07.2025

  • Вик1977

    как обычно у свинок

    26.07.2025

  • Деметрио

    Там инфекция что-ли по Тарасовке гуляет? В зеркало не хотят посмотреть?

    26.07.2025

  • Береги руку, Сеня!

    А еще, Ливай Гарсия, все видели как ты, вместо прессинга защитников, пешком рядом с ними ходил. За зарплатой, небось, бегом бегаешь. Нах ты такой красивый нужен команде?

    26.07.2025

  • Gordon

    Сегодня вы проиграли дома сраному Талалаеву 0:3. Это дичь и мрак при вообще любом судействе.

    26.07.2025

  • Nik

    где игра?

    26.07.2025

  • Игорь Малышев

    Команда укомплектована шлаком. Кто виноват? Судьи и Газпром.

    26.07.2025

  • Igor Dubkov

    Спартак , да заявитесь вы уже во вторую лигу . Там точно всех обыграете . Играйте только там , без повышения . И будете те вы там вечными чемпионами . А то в премьер-лиге вас в каждом туре судят не так . Вам самим то не смешно ?

    26.07.2025

  • анатолий еремин

    А кто виноват? Что надо было сделать в Советское время чтобы получить карточку через 5 минут после игры?Овечу сам.намеренно сломать игрока соперника поэтому то что сегодня было в игре Спартак Балтика футболом назвать никак нельзя два удаления и оба липа. И через минуту после второго,Чердак переобулся офсайд может был а может и нет. Вот вам ваш Вар? Вар есть .только судей теперь нет .от слова совсем.

    26.07.2025

  • Иван Л.

    Да, да, судейко не засчитал три гола Левая и не дал еще столько же пеналей, ну это ж все видели

    26.07.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Смотрели. И увидели только то, что вы кривоногие бездари.

    26.07.2025

  • кузя23

    Уже пропитался духом))

    26.07.2025

  • Andrew Markonie

    Мы сами во всем виноваты. Две красные это от непрофессионализма. Ничего не создали и без ударов на свем поле. Вы че на нем делали то, Ливай? Так что судьи в этой игре ни причем. Еще и гол отменили, который на совести вратаря. Разве можно коленом отбивать мяч перед собой в самую гущу? А в руки забрать никак?

    26.07.2025

  • Sergey Sparker

    Это секта! Даже известный онанист это признал.

    26.07.2025

  • Sergey Sparker

    Это просто пипец! Судья со всех сил пытался вытащить поросят за их хвосты крючками. Они визжали, хрюкали, но не хотели играть в футбол. От этого хрюканья нормальных людей уже тошнит.

    26.07.2025

  • Врн36

    Играть надо так, чтобы ни какие судьи не мешали

    26.07.2025

  • avp1960

    Не во всём вина судей, а в частностях. Поражение безусловно болезненное и виноват не только судья..

    26.07.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карп, Карась есть какие нибудь рыбы?!

    26.07.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Когда Спартак пригрывает, всегда нечестное судейство! Это факт!

    26.07.2025

  • avp1960

    Сегодня проиграли, будем ещё играть и отыграемся во втором круге, но при этом называть болельщиков свиньями это ты зря..

    26.07.2025

  • П_о_в_а_р

    Ливай уже.

    26.07.2025

  • clyushnikoff

    обычный репертуар спартаковских игроков и тренеров, нытьё и во всем винить судей

    26.07.2025

  • stalin Stalinovic

    0 ударов в створ. Виноват судья! Свиньи в своём репертуаре.

    26.07.2025

  • Кариока_двойка.

    Отправили бы лучше его обратно в Аек. Спартак не его уровень, это очевидно. Он как инородное тело в команде. Да и на нормальное судейство пенять удел слабаков. Им какого судью не дай, все плохие. Одни они хорошие, а сами не принять, не отдать. Команду превратили в поставщиков очков.

    26.07.2025

  • Sehrgut

    Иди на куй на поля помидоры :tomato: собирай.., и коллег захвати!!!

    26.07.2025

  • Ilya Gudman

    Почему все кто приходит в эту команду от тренера до игрока все становиться нытиками и такими долбоящерами их там кислоту какую то на базе в супы подливают что они все становиться такими жалкими и тупыми

    26.07.2025

  • Игорь Сергеев

    Конечно же судьи виноваты. Ну а криволапость и полное бессилие игроков Спартака как бы н не ч счёт.

    26.07.2025

  • Илья858

    Истерики и обвинение судей - это и есть план завоевания чемпионства Спартаком?

    26.07.2025

  • судейство. опять судейство. тьфу,тошно слушать весь этот детский лепет

    26.07.2025

  • Gavr49

    А то ли еще будет. И опять не согласятся ни с решением судьи, ни с решением ЭСК.

    26.07.2025

  • андрей андреев

    бедный Карась...

    26.07.2025

