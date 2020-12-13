Талалаев объяснил причины поражения от «Ростова»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) подвел итоги встречи.

— Соперник победил за счет стандарта. В первом тайме Ростов вообще не подходил к нашим воротам, — отметил Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Сколько сил у наших футболистов было, столько они и терпели. Говорил. что мы ждем зинего перерыва. Нам нужно усиление. Рисунок игры напомнил матч с «Сочи». Мы проиграли «Ростову» и «Сочи». У этих двух команд есть и организация, и класс, и футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру.

Мы пытались разнообразить игру заменами во втором тайме. Однако вы все видели. 70 минут мы доминировали, в после этого мне не понравилось то, что я видел.

У нас в линии нападения нет вариантов. Мы вынуждены экспериментировать. Ставить игроков, которые не являются нападающими. Очень надеюсь, что решим этот вопрос и станем более агрессивными. По первому тайму нет претензий. Мы 20 раз подходили к штрафной, но мы не можем исполнить. 70 минут мы играли в тот футбол, в который хотим. Мы чуть ли не третья команда с конца, пропускающая со стандартов. Нужно брать персональную отвественность людям на себя.