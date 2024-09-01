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Сегодня, 12:48

Талалаев может возглавить «Ахмат»

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Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», Андрей Талалаев входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Ахмата». Также в этом списке присутствует Сергей Ташуев.

Ранее Талалаев уже тренировал «Ахмат» с 2020 по 2022 годы. Ташуев сменил его в грозненской команде и работал до августа 2023 года.

1 сентября грозненцы объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

47-летний специалист возглавлял «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.

После 7 матчей «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа команда на своем поле сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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Химки – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Спартак – Рубин
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