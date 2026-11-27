Писарский: «Многие футболисты в России делают ставки, но их не отстраняют»

Бывший нападающий «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Владимир Писарский в интервью Sport24 заявил, что многие футболисты делают ставки на спорт.

В июле 2025 года комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно, за косвенное участие в футбольных ставках. На тот момент нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Впоследствии срок отстранения был увеличен на четыре месяца. В ноябре 2026 года Писарский отбыл 16-месячное отстранение и получил право вернуться в профессиональный футбол.

«Меня наказали, чтобы это была еще и показательная история для других футболистов? Не думаю. Многие футболисты в России реально делают ставки, но их же не отстраняют. Фамилии называть не буду, но я не в одном футбольном кругу слышал такие разговоры. Кто-то даже ставит со своих аккаунтов. При этом я не вижу проблемы, чтобы футболисты могли делать ставки на другие виды спорта. Если кому-то хочется поиграться, нравится азарт — почему нет? Но не мне это решать», — сказал Писарский.

Последним на данный момент клубом в карьере Писарского был любительский 2DROTS из Медиалиги.