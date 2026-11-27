Мостовой назвал «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА: «Никакого кризиса у команды Семака нет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Игра состоится в субботу, 28 ноября.

«Мне кажется, в этой игре «Зенит» одержит победу над ЦСКА. Не понимаю тех, кто говорит, что у команды Семака есть какой-то кризис — просто чушь! Они и в прошлом году так играли, но после зимней паузы включились и стали чемпионами. Думаю, в этот раз будет такой же сценарий. Для меня фаворит — «Зенит» в этом матче», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» (31 очко после 15 игр) занимает второе место в таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками располагается на пятой строчке.