Силкин не верит в чемпионство «Динамо»: «Нынешнее лидерство команды пока ни о чем не говорит»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии «СЭ» оценил шансы команды на чемпионство.

После первого круга команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 32 очками, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.

«Несмотря на лидерство в таблице, я особо не верю в чемпионство «Динамо». В этом сезоне уж точно. Команда прибавила по сравнению с прошлыми сезонами, но все равно пока «Динамо» не хватает стабильности. Плюс нужны трансферы зимой. Если «Динамо» сделает два-три хороших приобретения зимой, то, возможно, включится в гонку. Нынешнее лидерство команды пока ни о чем не говорит. Весной начнется вообще другой чемпионат», — сказал Силкин «СЭ».

Свой следующий матч в РПЛ команда Сандро Шварца проведет 29 ноября против самарских «Крыльев».