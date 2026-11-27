У Кубка России есть минусы. Но новый формат все равно прекрасен

Турнир немного потерял прежней романтики. Зато приобрел гораздо больше.

Мнение

Групповой этап FONBET Кубка России завершился, и снова споры: удачный формат или нет. За четыре с лишним года с ним так полностью и не свыклись.

Кого-то раздражает групповой этап, кто-то не понимает, как можно проиграть и продолжить борьбу за трофей, третьи считают, что прежняя система на вылет была гораздо интереснее.

Претензии не лишены оснований.

Да и запоминается последнее, а к последнему туру группового этапа сошлось многое для того, чтобы трибуны опустели: отрицательные температуры, введение Fan ID уже по ходу турнира, снижение турнирной интриги — в ряде матчей не решалось вообще ничего.

Но если смотреть глобально, то мне кажется, что создатели нового Кубка придумали едва ли не лучшее, что появилось в российском футболе за последние годы.

Причем изначально они даже не собирались реформировать турнир. Если кто забыл, то летом 2022-го возникла дискуссия: чем заполнить после отстранения от еврокубков освободившиеся окна? У ведущих команд исчезли международные матчи, календарь заметно сократился, да и поступления от Лиги чемпионов и Лиги Европы были существенные. Футбол — не только спортивная составляющая, но и бизнес. Меньше игр — меньше телевизионного контента, возможностей для привлечения спонсоров, заработка клубов.

Тогда у рабочей группы Премьер-лиги в лице гендиректоров «Динамо» и ЦСКА Павла Пивоварова и Романа Бабаева и родилась идея Кубка РПЛ. Третьего турнира, который должен был существовать параллельно с чемпионатом и Кубком России. С дополнительными матчами, группами, плей-офф и непривычной для футбола системой двойного выбывания.

Однако в итоге от самостоятельного Кубка лиги отказались, решив реформировать уже существующий Кубок России. Так с сезона-2022/23 появился турнир с двумя путями, групповым этапом для команд Премьер-лиги и вторым шансом для части проигравших.

Отсюда проистекает как главный недостаток новой схемы, так и ее главное достоинство.

«Акрон» после победы над «Динамо» в Кубке России-2022/23. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Минус для регионов

Прежний Кубок России любили прежде всего за непредсказуемость. На ранних стадиях клубы РПЛ приезжали в небольшие города, где появление «Спартака», ЦСКА или «Зенита» превращалось в настоящее событие. Стадионы заполнялись, местные футболисты получали возможность сыграть против звезд, а иногда и совершить сенсацию.

Именно этим кубковые соревнования традиционно отличаются от чемпионатов. В лиге клубы разделены по уровню, а в Кубке условный любитель может встретиться с действующим чемпионом страны. И даже обыграть его.

Теперь таких матчей стало заметно меньше.

Клубы РПЛ начинают турнир отдельно - в четырех группах по четыре команды. Представители низших дивизионов идут своим Путем регионов и получают возможность встретиться с элитой лишь на более поздних стадиях. До них добираются единицы.

Есть и определенная несправедливость по отношению к небольшим клубам. Представителям РПЛ предоставляют второй шанс, а команды низших лиг свой путь проходят без права на осечку.

Это действительно минусы. И спорить с ними бессмысленно.

Впрочем, совсем кубковая романтика не исчезла.

Достаточно вспомнить «Акрон» образца сезона-2022/23. Тогда тольяттинцы еще выступали в Первой лиге, но в Кубке поочередно выбили «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»!

Лишь «Краснодар» остановил команду Евгения Калешина, да и то в серии 11-метровых.

Разве это не настоящая кубковая сказка?

А ведь нынешняя система позволяет пройти такой путь даже клубам Второй лиги и любительским коллективам. Нужно последовательно побеждать соперников, добраться до профессиональной элиты, а затем и до решающего матча. Теоретически выиграть весь турнир может команда, которая начинает выступление на самой ранней стадии.

Так что маленьким клубам стало сложнее встретиться с грандами, но возможность сотворить сенсацию у них осталась.

Так что минусы точно есть, зато сколько появилось плюсов! Преимущества нового формата, на мой взгляд, с большим запасом перевешивают недостатки.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первое и главное — количество матчей

Если раньше частенько любимая команда клуба РПЛ приезжала в августе-сентябре в Нальчик или Белгород, проигрывала, и на этом болельщики могли о турнире на год забыть, то теперь каждый клуб Премьер-лиги гарантированно проводит шесть встреч только на групповом этапе. Дальше начинается плей-офф, где в Пути РПЛ предусмотрены двухматчевые противостояния.

В условиях отсутствия еврокубков подобное увеличение календаря — несомненное благо.

Болельщики получают дополнительную возможность посмотреть футбол, клубы — больше официальных матчей, телевизионные компании — контент. И главное, речь не о товарищеских встречах или искусственно придуманных турнирах на сборах, а о соревновании с ценной наградой.

Да, не каждый матч группового этапа становится украшением сезона. Но разве все игры чемпионата России интересны?

Тем более что в Кубке команды могут позволить себе то, на что не всегда решаются в РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков и полузащитник ЦСКА Данила Козлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И это второе важнейшее преимущество

Для тренеров Кубок стал отличной возможностью проверить ближайший резерв, молодых футболистов, новичков. Причем не на тренировках, а в настоящих официальных матчах против серьезных соперников.

В чемпионате цена ошибки порой слишком высока. Особенно для тех, кто борется за медали или спасается от вылета. А в Кубке есть пространство для экспериментов.

Можно выпустить молодых, дать игровую практику запасным, попробовать новую схему, проверить футболиста на непривычной позиции. При этом турнирная мотивация сохраняется. Да, отдельным матчем можно пожертвовать, но никому не хочется занимать последнее место в группе и бесславно заканчивать выступление.

Для российского футбола, где постоянно обсуждают нехватку игровой практики у молодежи, это особенно ценно.

Третий плюс — новая турнирная интрига

В двойном выбывании своя прелесть. В обычном Кубке все просто: победил — прошел дальше, проиграл — отправился домой. В нынешнем же соревновании поражение не всегда означает конец.

Не получилось пройти соперника по верхней сетке? Появляется шанс продолжить борьбу через Путь регионов.

Образуется целая система пересечений, реваншей и дополнительных возможностей. Команда, которая провалила групповой этап и заняла третье место, еще может добраться до финала и выиграть его.

Да, система сложная. Для кого-то — даже слишком. Но, думаю, большинству болельщиков гораздо интереснее разбираться в дополнительных вариантах, чем наблюдать, как его клуб вылетел и потерял все шансы. Двойное выбывание — это тоже про количество матчей и усиление интриги.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена и нападающий «Спартака» Манфред Угальде в суперфинале Кубка России-2025/26. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Наконец, четвертое преимущество — коммерческое

У турнира появился титульный партнер, матчи получили телевизионную площадку, а у организаторов стало гораздо больше возможностей для продажи рекламных и медиаправ.

Это важная история, которую нельзя недооценивать. Мы часто рассуждаем о спортивной составляющей, забывая, что современному профессиональному футболу нужно зарабатывать.

Дополнительные интересные матчи, особенно с участием ведущих клубов страны, дают возможность привлекать аудиторию, спонсоров, развивать телевизионный продукт, а следовательно, создавать экономическую основу для самого турнира. «Краснодар» и «Спартак» в прошлом сезоне, скажем, заработали более 200 миллионов рублей каждый.

Именно ради этого в том числе и задумывался отдельный Кубок РПЛ. В итоге коммерческий потенциал перенесли в существующий Кубок России, сохранив исторический трофей и традицию участия клубов разных дивизионов.

Получилось, пожалуй, даже удачнее первоначального плана. Вряд ли у кого-то вышло бы найти лучше вариант заполнить возникшие паузы на период без международных матчей.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Стань частью «команды первых»! Регистрируйся в FONBET и получи фрибет без депозита до 15 000 рублей!

«Зенит» — фаворит FONBET Кубка России. На его победу в одноименной букмекерской компании можно поставить с коэффициентом 3.00. За 5.00 предложено взять успех «Спартака» и «Краснодара». За 8.50 идет триумф «Динамо».