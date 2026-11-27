Судья Танашев назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в 16-м туре чемпионата России
Российский футбольный союз (РФС) опубликован назначения арбитров на 16-й тур чемпионата России.
Инал Танашев назначен главным судьей центрального матча тура между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдет в Москве в субботу, 28 ноября.
Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром назначен Никита Новиков, видеоарбитром будет Артур Федоров, а его ассистентом — Роман Сафьян. Инспектор матча — Александр Гончар.
28 ноября (суббота)
«Рубин» — «Акрон»
Главный судья — Сергей Иванов; помощники — Андрей Образко, Руслан Шекемов; резервный судья — Виталий Молдован; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Николай Иванов.
«Балтика» — «Ахмат»
Главный судья — Василий Казарцев; помощники — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Павел Шишкин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.
29 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Родина»
Главный судья — Матвей Заика; помощники — Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Ростов» — «Краснодар»
Главный судья — Андрей Прокопов; помощники — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Андрей Бутенко.
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва)
Главный судья — Евгений Буланов; помощники — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
Главный судья — Рафаэль Шафеев; помощники — Денис Петров, Никита Матиеску; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гвардис.
30 ноября (понедельник)
«Факел» — «Спартак»
Главный судья — Станислав Матвеев; помощники — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Александр Колобаев.
После 15 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо» — 32 очка. Второе место занимает «Зенит» (31 очко), третье — «Спартак» (30), четвертое — «Краснодар» (27), а пятое — ЦСКА (26).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3