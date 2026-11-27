Судья Танашев назначен на матч ЦСКА — «Зенит» в 16-м туре чемпионата России

Российский футбольный союз (РФС) опубликован назначения арбитров на 16-й тур чемпионата России.

Инал Танашев назначен главным судьей центрального матча тура между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдет в Москве в субботу, 28 ноября.

Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром назначен Никита Новиков, видеоарбитром будет Артур Федоров, а его ассистентом — Роман Сафьян. Инспектор матча — Александр Гончар.

28 ноября (суббота)

«Рубин» — «Акрон»

Главный судья — Сергей Иванов; помощники — Андрей Образко, Руслан Шекемов; резервный судья — Виталий Молдован; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Николай Иванов.

«Балтика» — «Ахмат»

Главный судья — Василий Казарцев; помощники — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Павел Шишкин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Французов.

29 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Родина»

Главный судья — Матвей Заика; помощники — Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Краснодар»

Главный судья — Андрей Прокопов; помощники — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Андрей Бутенко.

«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва)

Главный судья — Евгений Буланов; помощники — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)

Главный судья — Рафаэль Шафеев; помощники — Денис Петров, Никита Матиеску; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гвардис.

30 ноября (понедельник)

«Факел» — «Спартак»

Главный судья — Станислав Матвеев; помощники — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Александр Колобаев.

После 15 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо» — 32 очка. Второе место занимает «Зенит» (31 очко), третье — «Спартак» (30), четвертое — «Краснодар» (27), а пятое — ЦСКА (26).